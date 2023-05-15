ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Глава UFC назвал возможную дату проведения боя между Джонсом и Миочичем

Поединок должен состояться в Нью-Йорке.
15 мая 2023 13:40
автор: Александр Поволоцкий

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда состоится поединок между чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом и экс-обладателем титула Стипе Миочичем.

Глава промоушена заявил, что бой между американцами может пройти на турнире UFC 295, в ноябре.

«Абсолютно уверен в том, что Джон хочет поединок с Миочичем. Он считает Стипе величайшим тяжеловесом всех времен и хочет победить его убедительно. Будет ли бой в Нью-Йорке на UFC 295? Это то, на что мы нацелены», — цитирует Уайта Sports Illustrated.

Добавим, что в активе Джонса 27 побед (из них - десять нокаутом). Джон потерпел одно поражение. На счету Миочича 20 побед и четыре поражения.

источник: Sports Illustrated
Глава UFC назвал возможную дату проведения боя между Джонсом и Миочичем
Поединок должен состояться в Нью-Йорке.
15.05.2023 13:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Бывшая девушка Адесаньи требует в суде половину его состояния
Бывшая девушка Адесаньи требует в суде половину его состояния
Последний поединок спортсмен провел в начале мая.
15.05.2023 11:39
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Конор Макгрегор пообещал побить рекорд по количеству нокаутов в UFC
Конор Макгрегор пообещал побить рекорд по количеству нокаутов в UFC
Ранее 42-летний Мэтт Браун повторил рекорд Деррика Льюиса.
14.05.2023 14:41
ММА
автор: Александр Кожевников
Тони Фергюсон сделал первое заявление после ареста
Тони Фергюсон сделал первое заявление после ареста
Спортсмена арестовали в начале мая за пьяное вождение.
14.05.2023 12:49
ММА
автор: Александр Кожевников
Мэтт Браун повторил рекорд UFC
Победа нокаутом над Куртом Макги стала для него 13-й.
14.05.2023 10:40
ММА
автор: Александр Кожевников
Боец UFC сообщил, что его жена изменила ему в день свадьбы
Тим Эллиотт сообщил об измене супруги с другим бойцом, Кевином Крумом.
14.05.2023 09:53
ММА
автор: Александр Кожевников
Алмейда сравнил себя с Хабибом после победы над Розенстрайком
Бразилец победил Розенстрайка в первом раунде.
14.05.2023 09:13
ММА
автор: Александр Кожевников
Результаты UFC on ABC 4: Алмейда победил Розенстрайка, Уокер одолел Смита
Результаты UFC on ABC 4: Алмейда победил Розенстрайка, Уокер одолел Смита
Турнир прошел в Шарлотте (США).
14.05.2023 08:30
ММА
автор: Александр Кожевников
Бой на турнире UFC в Шарлотте закончился ярким нокаутом на 14-й секунде
Боец активно начал поединок, но получил шикарный хук справа.
13.05.2023 23:32
ММА
автор: Александр Кожевников
Иван Штырков может провести поединок с Вячеславом Дациком в кулачной лиге
Иван Штырков может провести поединок с Вячеславом Дациком в кулачной лиге
Дауд Стханский также рассматривается в качестве соперника Уральского Халка.
13.05.2023 22:17
ММА
автор: Никита Плохих
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика