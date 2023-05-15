Глава UFC назвал возможную дату проведения боя между Джонсом и Миочичем

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда состоится поединок между чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом и экс-обладателем титула Стипе Миочичем.

Глава промоушена заявил, что бой между американцами может пройти на турнире UFC 295, в ноябре.

«Абсолютно уверен в том, что Джон хочет поединок с Миочичем. Он считает Стипе величайшим тяжеловесом всех времен и хочет победить его убедительно. Будет ли бой в Нью-Йорке на UFC 295? Это то, на что мы нацелены», — цитирует Уайта Sports Illustrated.

Добавим, что в активе Джонса 27 побед (из них - десять нокаутом). Джон потерпел одно поражение. На счету Миочича 20 побед и четыре поражения.