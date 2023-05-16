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Умар Нурмагомедов подерется с одним из лучших бойцов легчайшего веса UFC

Об этом сообщил авторитетный журналист Ариэль Хельвани.
Умар Нурмагомедов подерется с одним из лучших бойцов легчайшего веса UFC
16 мая 2023 09:40
автор: Артур Гичунцев
автор фото: UFC

Следующим соперником Умара Нурмагомедова станет американец Кори Сэндхаген. Об этом сообщил авторитетный журналист Ариэль Хельвани.

По его данным, их поединок станет главным событием одного из турниров UFC. Отмечается, что лига уже работает над организацией боя.

Напомним, уроженцу Дагестана 27 лет. Он является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В американской лиге молодой боец одержал 4 победы в 4 поединках, а за всю карьеру в ММА – 16 побед в 16 боях.

Что касается Сэндхагена, то 31-летний американец входит в число лучших представителей легчайшего веса. На его счету 16 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения.

источник: «Советский спорт»
Умар Нурмагомедов подерется с одним из лучших бойцов легчайшего веса UFC
Умар Нурмагомедов подерется с одним из лучших бойцов легчайшего веса UFC
Об этом сообщил авторитетный журналист Ариэль Хельвани.
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