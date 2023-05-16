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Глава RCC заявил, что боец Минеев не интересен промоушену

Клименко прокомментировал возможный поединок Минеева с Иваном Штырковым.
16 мая 2023 10:52
автор: Игорь Брагин

Глава Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко прокомментировал возможный поединок между Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым.

«Вероятность такого поединка c RCC не обсуждалась. Владимир не тот спортсмен, который нам интересен. У нас большие планы на Ивана: он боец ММА, и до конца года мы понимаем, кого можем предложить ему. Дальше мы тоже видим несколько веток совместного развития», - цитирует Клименко пресс-служба RCC.

Также по словам руководителя промоушена, есть большие сомнения, что Минеев сможет победить двукратного обладателя Кубка мира Петра Романкевича, которого в последнем бою смог одолеть Штырков.

Владимир Минеев провел на профессиональном ринге 18 боев, победив в 16, в одном добившись ничьи, и еще в одном проиграв. Он является победителем Кубка России по тайскому боксу, серебряным призером чемпионата России.

Иван Штырков является самбистом, трехкратным бронзовым призером чемпионата России по самбо, в профессиональных смешанных единоборствах провёл 25 поединков, 22 из которых выиграл, 2 проиграл и 1 завершил вничью.

источник: «Советский спорт»
Глава RCC заявил, что боец Минеев не интересен промоушену
Клименко прокомментировал возможный поединок Минеева с Иваном Штырковым.
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