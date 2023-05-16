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Чемпион UFC в полулегком весе Волкановски намерен добиться реванша у Махачева

Бой-реванш может состояться в конце года.
16 мая 2023 11:34
автор: Александр Евграфов

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановски намерен добиться проведения боя-реванша с Исламом Махачевым.

«После боя с Махачевым меня спросили, хочу ли я подождать реванша или вернусь в полулегкий вес. Я не хочу и не буду ждать. Я лучше буду драться в полулегком весе, а потом проведу реванш в конце года. Как только я стану чемпионом в легком весе, то гарантирую, что буду активно защищать оба пояса», — сказал австралиец на своем YouTube-канале.

Россиянин Ислам Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе. В феврале на турнире на UFC 284 в австралийском Перте он победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона.

Ранее представители команды Махачева заявляли, что не заинтересованы в реванше с Волкановски после того, как австралиец необоснованно обвинил россиянина в использовании запрещенных веществ.

источник: «Советский спорт»
Чемпион UFC в полулегком весе Волкановски намерен добиться реванша у Махачева
Бой-реванш может состояться в конце года.
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