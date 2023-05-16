Нганну подписал контракт с PFL

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну подписал контракт с другим промоушеном.

Как сообщает пресс-служба PFK, организация заключила соглашение с 36-летним камерунцем. Ранее в СМИ появилась информация, что Нганну подпишет договор с ONE Championship.

Напомним, что в январе Фрэнис ушел из UFC, не согласившись на предложенную сумму денег. Камерунец освободил чемпионский титул в тяжелом весе.

В общей сложности в ММА боец провел 20 поединков, в которых одержал 17 побед (из них - 12 нокаутом) и потерпел три поражения.

В январе прошлого года Нганну на турнире UFC 270 победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.