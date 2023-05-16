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Стали известны соперник и дата следующего боя Абубакара Нурмагомедова

Следующий бой россиянина состоится в рамках турнира UFC Fight Night.
16 мая 2023 15:28
автор: Александр Евграфов

Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов проведет следующий бой 4 июня, сообщает пресс-служба UFC.

Поединок состоится в рамках турнира UFC Fight Night. Соперником россиянин станет бразильский боец Элизеу Залески дос Сантос, который вернется в октагон впервые за 20 месяцев. Бразилец был отстранен USADA на один год и девять месяцев после положительного результата теста на остарин в прошлом году.

Предыдущий бой Нурмагомедов провел в октябре 2022 года, победив своего соотечественника Гаджи Омаргаджиева единогласным решением судей.

Нурмагомедов выступает в полусреднем весе. Он провел 21 бой, в 17 одержал победу, один завершил вничью и в трех проиграл. У дос Сантоса 30 боев (23 победы, 7 поражений).

источник: UFC Russia
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