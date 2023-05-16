Бенеил Дариуш: бой мечты — с Хабибом Нурмагомедовым, он величайший легковес в истории

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш признался, что мечтает провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

«Бой мечты? С Хабибом Нурмагомедовым. Это лучший боец легкого веса в мире. Я бы хотел после побед над Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым встретиться с Хабибом, но, очевидно, этого никогда не будет. Хабиб – величайший легковес в истории. А еще я хотел бы подраться с Жоржем Сен-Пьером, именно он познакомил меня с миром смешанных единоборств», - приводит слова Дариуша Sportskeeda.

В следующем поединке Дариуш встретится с Чарльзом Оливейрой. В случае победы ему могут дать титульный бой с Исламом Махачевым.