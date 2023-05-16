Алексей Олейник прокомментировал подписание контракта Нганну с лигой PFL

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал подписание контракта бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну с организацией PFL.

«Нганну молодец, что подписался, но мне это не так интересно. Он не россиянин и не чемпион UFC на данный момент. Здоровый, крепкий парень захотел продолжать дальше драться, подписал контракт и осуществил свои мечты об административной работе в промоушене, и руководстве каким-то отделением. Если бы это был Саша Волков или Сергей Павлович, было бы гораздо интереснее, а так эта новость не вызывает у меня особых эмоций», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.

Напомним, что сегодня промоушен объявил о подписании соглашения с 36-летним камерунцем.

Первый бoй в PFL Нганну проведет в 2023-м, выступaя в дивизионе Super Fight. Финaнсовая сторона сделки не разглашaется.