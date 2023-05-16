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«Скоро». Макгрегор рассказал об анонсе боя с Чендлером

Бойцы будут тренерами на шоу TUF.
16 мая 2023 20:48
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке с Майклом Чендлером, отметив, что анонс боя ожидается совсем скоро.

«Скоро, очень скоро. Объявление боя будет очень скоро», - приводит слова Макгрегора TMZ.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. тогда он проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

Напомним, Макгрегор и Чендлер будут тренерами в новом сезоне бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, первый выпуск которого ожидается в конце мая. По окончании сезона бойцы должны провести очный поединок.

источник: TMZ.com
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