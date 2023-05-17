Боец АСА Туменов: не думаю, что в чем-то уступил бы Волкановски

Боец полулегкого веса лиги ACA Биберт Туменов считает, что он мог бы посоперничать в октагоне с чемпионом UFC Алексом Волкановски.

«Считаю Волкановски сильнейшим полулегковесом мира. Альберту тоже очень нравится, как он дерется. А если какой-то боец нравится Альберту, значит, он действительно хорош. Так что я считаю, что Волкановски сейчас на своем пике. К поединку с ним надо хорошо подготовиться. Три-четыре месяца. Он сам любит драться в стойке, как видели. Не думаю, что я ему в чем-то уступлю. У меня за спиной большая карьера в любительском боксе. Вряд ли он сможет меня чем-то удивить. Не скажу, что я ему уступил бы», - приводит слова Туменова Metaratings.

Волкановски следующий бой проведет с Яиром Родригесом. Бой состоится 8 июля на турнире UFC 290.

Туменов в четвертьфинале Гран-при АСА в полулегком весе встретится с Лэнсом Палмером. Бой пройдет 11 августа.