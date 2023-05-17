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Джон Джонс поддел Нганну, подписавшего контракт с PFL

Чемпион UFC задел в соцсетях экс-чемпиона.
17 мая 2023 16:25
автор: Александр Кожевников

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс высказался о словах Фрэнсиса Нганну, сказанных им после недавнего подписания контракта с PFL. Ранее Нганну назвал себя «самым крутым ублюдком на планете».

«Кто вообще будет называть себя самым крутым человеком на планете, находясь на другой стороне улицы? Смешно», - написал Джон Джонс в своих социальных сетях.

О подписании контракта Нганну с PFL стало известно 16 мая.

36-летний Нганну известен по выступлениям в UFC. Он владел титулом в тяжелом весе, но ушел из организации, так как не смог договориться о продлении контракта. Всего за карьеру в ММА камерунец одержал 17 побед и потерпел 3 поражения.

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