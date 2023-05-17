Александр Емельяненко ответил на вопрос, будет ли секундировать в бою своего брата

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, будет ли он находится в числе секундантов во время боя своего брата Ивана и Алексея Леденева.

«Слежу за его подготовкой, но в углу у него не буду, потому что во время подготовки я настраиваюсь на свой бой и не смотрю ничего другого. Насчет секундантов, еще не определились, но в ближайшее время будет объявлено», - передает слова Емельяненко корреспондент «Советского спорта».

Бой состоится 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера встретятся Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. При этом Александр Емельяненко выступит в соглавном событии турнира, его соперником станет боец поп-ММА Евгений Ершов.