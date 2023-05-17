Александр Емельяненко о Гаджиеве: ему нужно отквакаться, он несет всякую чушь

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о своем конфликте с российским промоутером Камилом Гаджиевым.

«Я не жестко высказался, я правдиво высказался. А правда — она всем глаза режет. Гаджиев что‑то там пытался выдумать, съехать на чем‑то, но у него ничего в итоге не получилось. Как я сказал, так оно и есть. Он взял и развалил такую версию, такую организацию. Мне все равно на его слова, я уже привык ко всем. Если бы он сказал это лет этак двадцать назад, я бы, может, и завелся, а сейчас мне всё равно. Гаджиеву сказать больше нечего, ему чем‑то нужно отквакаться, вот он чушь всякую и несет», - передает слова Емельяненко корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Александр Емельяненко следующий бой проведет 26 мая на турнире в рамках «Бойцовского вечера РЕН ТВ». Его соперником станет боец поп-ММА Евгений Ершов.