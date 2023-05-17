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Александр Емельяненко о выступлении в лиге Гаджиева: ему денег не хватит

Российский боец допускает возможность проведения боя в AMC Fight Nights.
Александр Емельяненко о выступлении в лиге Гаджиева: ему денег не хватит
17 мая 2023 16:47
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о возможности выступления в промоушене AMC Fight Nights, с руководителем которого, Камилом Гаджиевым, у спортсмена продолжается конфликт.

«Если он предложит выступить мне в AMC... У него денег не хватит. Но в принципе, все возможно, если мне там организуют бой, то подерусь», - приводит слова Емельяненко корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Александр Емельяненко следующий бой проведет 26 мая на турнире в рамках «Бойцовского вечера РЕН ТВ». Его соперником станет боец поп-ММА Евгений Ершов.

источник: «Советский спорт»
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В данный момент дата запланированного поединка между бойцами пока неизвестна.
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