Александр Емельяненко о выступлении в лиге Гаджиева: ему денег не хватит

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о возможности выступления в промоушене AMC Fight Nights, с руководителем которого, Камилом Гаджиевым, у спортсмена продолжается конфликт.

«Если он предложит выступить мне в AMC... У него денег не хватит. Но в принципе, все возможно, если мне там организуют бой, то подерусь», - приводит слова Емельяненко корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Александр Емельяненко следующий бой проведет 26 мая на турнире в рамках «Бойцовского вечера РЕН ТВ». Его соперником станет боец поп-ММА Евгений Ершов.