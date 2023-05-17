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Казахстанский Конор подерется против бойца Шлеменко

В данный момент дата запланированного поединка между бойцами пока неизвестна.
17 мая 2023 17:06
автор: Никита Плохих

Спортивный директор российской бойцовской лиги «Наше Дело» Армен Гулян рассказал о скором поединке Фаниля Рафикова против бойца Мири Садыгова.

«Бой между этими спортсменами является интересным не только с точки зрения профессионального ММА, но и с точки зрения их личностей. Два ярких и харизматичных бойца обладающие собственным стилем ведения боя. Оба очень титулованные, Мири – МСМК по панкратиону, а также чемпион России и мира представляет клуб «Шторм» Александра Шлеменко. Фаниль – экс-чемпион топовой казахстанской лиги и знаменитый трештокер, фанаты называют Казахстанским Конором. Уверен их бой не оставит зрителей равнодушным, и бойцы продемонстрируют все на что способны, ведь на кону стоит слишком много, с этого поединка начинается их путь в гонке за чемпионский пояс нашей организации», – заявил Армен Гулян в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

На данный момент экс-чемпион казахстанской лиги «Naiza» Фаниль Рафиков провел 27 поединков из которых победил в 21. Свой следующий бой он проведет в июне в рамках турнира «Наше Дело».

Его соперником станет экс-боец лиг АСА и М-1 мастер спорта России международного класса, чемпион мира по панкратиону, мастер спорта по ММА и рукопашному бою Мири Садыгов с рекордом (7-4-1).

Свой последний бой Садыгов провел в лиге Александра Шлеменко в феврале, одержав досрочную победу.

источник: «Советский спорт»
Казахстанский Конор подерется против бойца Шлеменко
В данный момент дата запланированного поединка между бойцами пока неизвестна.
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