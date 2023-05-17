Боец ММА Минеев получил увольнение из зоны СВО

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев получил увольнение из зоны специальной военной операции в связи со скорым рождения дочери.

«Получил увольнение по случаю счастливого события в моей жизни. Мы ждем появления на свет дочери. В связи с этим командование разрешило поддержать семью и отправило меня на родину», - написал Минеев в своем Telegram-канале.

В ноябре Минеев отправился в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Ранее спортсмен проходил военную службу в рядах ВДВ. В начале спецоперации в Гостомеле погиб младший брат спортсмена Петр.