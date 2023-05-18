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Нганну признался, что жалеет о несостоявшемся бое с Джоном Джонсом

Камерунец надеется, что их поединок все же состоится.
18 мая 2023 12:01
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну не стал скрывать, что жалеет о несостоявшемся бое с американцем Джоном Джонсом.

По его словам, последний является одним из лучших спортсменов в истории ММА, поэтому поединок с таким соперником может украсить карьеру любого бойца.

«Я по-прежнему надеюсь, что мы проведём бой, если у нас когда-нибудь появится такая возможность. Кросс-промоушен? Не знаю. Но Джон Джонс – это тот боец, с которым хочет драться каждый, кто надеется оставить своё наследие», – добавил камерунец в интервью ESPN.

Напомним, боссы UFC хотели устроить бой Нганну и Джонса, однако, поединок не состоялся, так как камерунец не смог согласовать детали нового контракта. В конечном итоге, Нганну оставил титул и ушел в PFL, а Джонс подрался с за пояс с французом Сирилом Ганом и одержал победу.

источник: «Советский спорт»
Нганну признался, что жалеет о несостоявшемся бое с Джоном Джонсом
Камерунец надеется, что их поединок все же состоится.
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