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Мераб Двалишвили ответил на вызов Генри Сехудо

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе готов подраться с экс-чемпионом.
18 мая 2023 15:41
автор: Александр Кожевников

Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили ответил на вызов бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Генри, я принял твой вызов сразу после твоего боя со Стерлингом, но так и не получил контракт от UFC. Сейчас тебе придется подождать, потому что мне сделали операцию на правой руке. Вернусь с железной, но тебе придется подождать, мой друг», - написал Двалишвили в своих социальных сетях.

Сехудо вызывал Мераба на бой. По мнению Сехудо, в случае победы, он вновь сможет претендовать на титул.

Напомним, Сехудо в последнем поединке уступил Алджэмейну Стерлингу раздельным решением судей. Двалишвили в последнем бою оказался сильнее Петра Яна.

источник: «Советский спорт»
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