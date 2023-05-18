Мераб Двалишвили ответил на вызов Генри Сехудо

Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили ответил на вызов бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Генри, я принял твой вызов сразу после твоего боя со Стерлингом, но так и не получил контракт от UFC. Сейчас тебе придется подождать, потому что мне сделали операцию на правой руке. Вернусь с железной, но тебе придется подождать, мой друг», - написал Двалишвили в своих социальных сетях.

Сехудо вызывал Мераба на бой. По мнению Сехудо, в случае победы, он вновь сможет претендовать на титул.

Напомним, Сехудо в последнем поединке уступил Алджэмейну Стерлингу раздельным решением судей. Двалишвили в последнем бою оказался сильнее Петра Яна.