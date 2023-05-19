Впервые в истории ММА: Ермеков и Шамилов проведут бой за звание чемпиона сразу двух организаций

Казахстанский средневес Даурен Ермеков сразится с россиянином Русланом Шамиловым в главном событии совместного турнира двух лиг – Ural FC и Naiza.

Поединок пройдет 23 июня в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба Ural FC.

Примечательно, что на кону будут стоять сразу два титула: пояс Naiza, принадлежащий Шамилову и вакантный титул Ural FC.

Напомним, за всю карьеру в ММА Ермеков одержал 16 побед и потерпел 5 поражений. В активе Шамилова – 11 побед и 4 поражения.

Ранее сообщалось, что на совместном турнире Ural FC и Naiza выступит российский тяжеловес Вячеслав Дацик.