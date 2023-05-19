ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Впервые в истории ММА: Ермеков и Шамилов проведут бой за звание чемпиона сразу двух организаций

Поединок состоится 23 июня.
Впервые в истории ММА: Ермеков и Шамилов проведут бой за звание чемпиона сразу двух организаций
19 мая 2023 09:29
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Ural FC

Казахстанский средневес Даурен Ермеков сразится с россиянином Русланом Шамиловым в главном событии совместного турнира двух лиг – Ural FC и Naiza.

Поединок пройдет 23 июня в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба Ural FC.

Примечательно, что на кону будут стоять сразу два титула: пояс Naiza, принадлежащий Шамилову и вакантный титул Ural FC.

Напомним, за всю карьеру в ММА Ермеков одержал 16 побед и потерпел 5 поражений. В активе Шамилова – 11 побед и 4 поражения.

Ранее сообщалось, что на совместном турнире Ural FC и Naiza выступит российский тяжеловес Вячеслав Дацик.

источник: «Советский спорт»
Впервые в истории ММА: Ермеков и Шамилов проведут бой за звание чемпиона сразу двух организаций
Впервые в истории ММА: Ермеков и Шамилов проведут бой за звание чемпиона сразу двух организаций
Поединок состоится 23 июня.
19.05.2023 09:29
ММА
автор: Артур Гичунцев
Дацик проведет бой с Галымом Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza
Дацик проведет бой с Галымом Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza
Ивент пройдет в городе Алматы.
18.05.2023 21:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
Мераб Двалишвили ответил на вызов Генри Сехудо
Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе готов подраться с экс-чемпионом.
18.05.2023 15:41
ММА
автор: Александр Кожевников
Нганну признался, что жалеет о несостоявшемся бое с Джоном Джонсом
Камерунец надеется, что их поединок все же состоится.
18.05.2023 12:01
ММА
автор: Артур Гичунцев
Россиянин Ринат Фахретдинов получил статусный бой в UFC
Поединок пройдет в полусреднем весе.
18.05.2023 11:28
ММА
автор: Артур Гичунцев
Боец ММА Минеев получил увольнение из зоны СВО
Командование решило поддержать семью бойца в связи с важным событием в его жизни.
17.05.2023 19:56
ММА
автор: Александр Евграфов
Казахстанский Конор подерется против бойца Шлеменко
В данный момент дата запланированного поединка между бойцами пока неизвестна.
17.05.2023 17:06
ММА
автор: Никита Плохих
Александр Емельяненко о выступлении в лиге Гаджиева: ему денег не хватит
Александр Емельяненко о выступлении в лиге Гаджиева: ему денег не хватит
Российский боец допускает возможность проведения боя в AMC Fight Nights.
17.05.2023 16:47
ММА
автор: Никита Плохих
Александр Емельяненко о Гаджиеве: ему нужно отквакаться, он несет всякую чушь
Российский боец объяснил свои высказывания в адрес промоутера.
17.05.2023 16:44
ММА
автор: Никита Плохих
Александр Емельяненко ответил на вопрос, будет ли секундировать в бою своего брата
Секунданты на поединок Ивана Емельяненко будут объявлены в ближайшее время.
17.05.2023 16:41
ММА
автор: Никита Плохих
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика