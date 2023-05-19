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ONE FC анонсировал объединительный титульной бой в тяжёлом весе между Малыхиным и Булларом

Поединок пройдет в Бангкоке.
19 мая 2023 11:46

ONE FC объявил о предстоящем титульном поединке в тяжелом весе между россиянином Анатолием Малыхиным и канадцем Аржаном Булларом.

Как сообщает пресс-служба промоушена, объединительный бой состоится состоится на турнире ONE Friday Fights 23 июня.

Малыхин является чемпионом организации в полутяжелом весе и временным чемпионом в тяжёлом весе. Буллар - действующий чемпион промоушена в тяжелом весе.

Добавим, что в активе 35-летнего Малыхина 11 боев в ММА, в которых он одержал 11 досрочных побед. На счету 37-летнего канадца 11 выигрышей в 12 поединках.

источник: «Советский спорт»
ONE FC анонсировал объединительный титульной бой в тяжёлом весе между Малыхиным и Булларом
Поединок пройдет в Бангкоке.
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