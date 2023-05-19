Усман рассказал, в каком раунде нокаутирует Чимаева

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман сделал уверенный прогноз на свой поединок с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

«Я вырублю его в четвертом раунде. Вот увидите!» – написал нигериец в соцсети.

29-летний Чимаев провел в американской лиге 6 боев и одержал 6 побед. Он не знает поражений на профессиональном уровне – в его активе 12 побед. Что касается Усмана, то 33-летний боец не знал поражений на протяжении 7 лет, пока не встретился с британцем Леоном Эдвардсом, которому проиграл титул в полусреднем весе.