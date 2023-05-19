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Чендлер рассказал, когда планирует провести бой против Махачева

В конце года американец должен подраться против ирландца Конора Макгрегора.
19 мая 2023 16:17
автор: Степан Шереметьев

Американский боец смешанного стиля Майкл Чендлер оценил свои перспективы провести титульный поединок UFC в легком весе.

Напомним, что в конце 2023 года представитель США должен подраться против ирландца Конора Макгрегора в полусреднем дивизионе.

«Это возможно, когда я расправлюсь с Конором в доминирующей манере. Тогда я с удовольствием проведу бой против Ислама Махачева или того, кто будет владеть титулом UFC», - приводит слова спортсмена MMA Fighting.

Отметим, что Чендлер за карьеру провел 31 бой в ММА и одержал 23 победы. В активе Махачева 24 выигрыша в 25 поединках.

источник: MMA Fighting
Чендлер рассказал, когда планирует провести бой против Махачева
В конце года американец должен подраться против ирландца Конора Макгрегора.
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