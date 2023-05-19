Чендлер рассказал, когда планирует провести бой против Махачева

Американский боец смешанного стиля Майкл Чендлер оценил свои перспективы провести титульный поединок UFC в легком весе.

Напомним, что в конце 2023 года представитель США должен подраться против ирландца Конора Макгрегора в полусреднем дивизионе.

«Это возможно, когда я расправлюсь с Конором в доминирующей манере. Тогда я с удовольствием проведу бой против Ислама Махачева или того, кто будет владеть титулом UFC», - приводит слова спортсмена MMA Fighting.

Отметим, что Чендлер за карьеру провел 31 бой в ММА и одержал 23 победы. В активе Махачева 24 выигрыша в 25 поединках.