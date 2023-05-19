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Минеев планирует провести бой по кикбоксингу в сентябре 

33-летнему атлету понадобится увольнительная из зоны СВО для подготовки к поединку.
19 мая 2023 19:39
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев признался, что рассчитывает получить увольнительную из зоны СВО в сентябре ради того, чтобы вернуться на ринг и принять участие в бою по правилам кикбоксинга.

«Камил Гаджиев не спешит меня отпускать из спорта, предлагает выступить по кикбоксингу и сделать это в сентябре. Честно сказать, я соглашаюсь. Мне кажется, что удастся с руководством части договориться, чтобы мне выделили месяц‑полтора на подготовку», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

Напомним, что Минеев не принимал участие в боях с ноября прошлого года. В последнем поединке по правилам кикбоксинга он одержал победу нокаутом над бразильским спортсменом Фернандо Родригесом. Бой состоялся в Москве, 18 ноября.

На счету россиянина – 18 боев в MMA, 17 побед и одна ничья.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Минеев планирует провести бой по кикбоксингу в сентябре 
33-летнему атлету понадобится увольнительная из зоны СВО для подготовки к поединку.
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