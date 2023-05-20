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Конор Макгрегор: Нганну стоило найти компромисс с UFC

Ирландец оценил переход Фрэнсиса в PFL.
20 мая 2023 20:55
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о переходе экс-чемпиона лиги в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в PFL.

«Я рад за Фрэнсиса. Он делает то, что считает правильным. Но я считаю, что ему следовало найти компромисс с UFC. С кем он будет драться в новом промоушене? Кто может стать его соперником, чтобы привлечь внимание широкой публики? Там нет таких противников. Я не могу вспомнить никого, кто казался бы мне сопоставимым бойцом по имени.

Я не вижу шумихи вокруг этого перехода. Я не верю в его бой с Фьюри. Сейчас у боксеров есть множество более интересных вариантов», - приводит слова Макгрегора MMAFIghting.

источник: MMA Fighting
Конор Макгрегор: Нганну стоило найти компромисс с UFC
Ирландец оценил переход Фрэнсиса в PFL.
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