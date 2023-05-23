Дацик подерется с Галымом ТТ на турнире ММА в Казахстане

Поединок тяжеловесов россиянина Вячеслава Дацика и казахстанца Галымжана Жасланова (Галым ТТ) станет главным событием совместного турнира Ural FC и Naiza, который состоится 23 июня в Алматы.

Дацик в прошлом бою нокаутировал Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса в первом раунде. Бой состоялся 25 марта в лиге Ural FC в Самаре. Жасланов провел в ММА два боя и ни разу не проиграл.

В карде турнира также заявлен поединок между действующим чемпионом казахстанской лиги Казбеком Сагыном и Багдатом Жубанышем. Этот бой станет второй встречей двух бойцов. Их первый поединок была в финале чемпионата мира по любительскому ММАв 2019 году. Тогда победил Жубаныш, являющийся единственным в мире трехкратным победителем мирового первенства по ММА.

Отметим, что Казбек Сагын – трехкратный чемпион мира по рукопашному бою. Соперники представляют две сильнейшие команды Казахстана Dar Team и Еркин Куш. В профессиональных ММА в активе обладателя титула Naiza в минимальном весе Сагына четыре победы и ни одного поражения. Он занимает восьмое место мирового рейтинга категории до 53 кг по версии Fight Matrix.