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Александр Емельяненко высказался о предстоящем дебюте брата Ивана в MMA 

Младший Емельяненко дебютирует на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 26 мая.
23 мая 2023 13:05
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о предстоящем дебюте своего брата Ивана в MMA.

«Он мог давно дебютировать, но что-то все время мешало. То армия, то бытовые вопросы возникали. Сейчас он провел хороший сбор в Екатеринбурге. Не знаю, в какой он форме будет, но бой даст хороший. От борьбы защищаться может, имеет нокаутирующий удар с обеих рук. Сопернику будет непросто. У него есть своя тренировочная команда, которая подскажет ему, как вести себя на ринге», — заявил Александр на пресс-конференции.

Добавим, что в настоящее время Иван Емельяненко готовится к своему дебютному бою на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его оппонентом станет российский дзюдоист Алексей Леденев. Поединок запланирован на 26 мая.

Александр также примет участие в соревнованиях, где встретится на ринге с бойцом поп-ММА Евгением Ершовым.

источник: «Советский спорт»
Александр Емельяненко высказался о предстоящем дебюте брата Ивана в MMA 
Младший Емельяненко дебютирует на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 26 мая.
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