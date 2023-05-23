Джефф Монсон официально перестал быть гражданином США

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что он официально сдал паспорт гражданина США.

«Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны.

Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией. Теперь я больше не американец, я только россиянин», - приводит слова Джеффа Монсона ТАСС.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Ранее боец говорил, что отказывается от американского гражданства из-за несогласия с политикой Соединенных Штатов.

В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ещё один бой признан несостоявшимся.