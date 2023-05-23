Белал Мухаммад готовится к титульному бою в UFC под присмотром Хабиба Нурмагомедова. Фото

Американский боец UFC Белал Мухаммад дал понять, что готовится к следующему поединку под руководством бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Мухаммад опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он запечатлен вместе с Хабибом, а также тренерами Хавьером Мендесом и Кейном Веласкесом.

«Снова в офисе. Вы просто приняли тьму, мы — родились в ней», - подписал фото Мухаммад.

Соцсети Белала Мухаммада

Белал является претендентом на титульный бой в полусреднем весе против британского чемпиона Леона Эдвардса.