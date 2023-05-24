Минеев избран председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России

Боец Владимир Минеев избран председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России, сообщает пресс-служба организации.

Сопредседателями стали 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастики Дина Аверина и проректор по молодежной политике Университета ИТМО Евгений Раскин.

В данных должностях они проведут минимум по два года.

Напомним, что до этого председателем АССК была двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, а сопредседателем - российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Добавим, что Минеев - чемпион AMC Fight Nights Global в среднем весе, за карьеру в ММА российкий боец потерпел одно поражение, также в его активе 16 побед и одна ничья.