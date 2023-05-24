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Названы имена участников Гран-при «Наше Дело», на котором разыграют 5 млн рублей

Турнир будет международным
24 мая 2023 11:45
автор: Никита Плохих

Стали известны имена всех участников международного Гран-при «Наше Дело» с призовым фондом в 5 миллионов рублей.

Спортивный директор бойцовской лиги Армен Гулян, рассказал «Советскому спорту» кто будет биться в международном Гран-при с призовым фондом в 5 миллионов рублей.

«Сильнейшие бойцы мирового уровня приезжают к нам в Россия не за деньгами, а ради возможности заявить о себе. Легкой прогулкой Гран-при для бойцов не станет. Второй полуфиналист определиться в прямом эфире уже 12 июня, Сергей Андреев чемпион мира по грэпплингу и профессиональный боец ММА встретиться с первым номером лиги Хабиба Нурмагомедова «Eagle FC» Бахтияром Оразгельдыевым у которого все бои заканчивались досрочным нокаутом.

Талантливый Казахстанский проспект Жасулан Акимжан являющийся чемпионом мира по панкратиону проведет поединок против чемпиона всероссийских и международных турниров по вольной борьбе Амирлана Амирова.

Также, зрителей ждет жесткое противостояние чемпиона Европы по ММА и первого претендента за пояс казахстанской лиги Naiza Наби Ашурлаева против 2-х кратного чемпиона мира по боевому самбо и действующего чемпиона лиги WSOF (PFL) Бекбулата Магомедова

Уверен в каждом бою турнира будут лететь искры. Такие поединки по моему профессиональному мнению имеют огромное значение в развитии профессионального ММА не только у нас в стране, но и во всем СНГ».

В первом поединке Гран-при в полулегком весе Артур Арутюнян (8-3) одержал победу техническим нокаутом в персом раунде над Муборизом Умаровым (10-3).

Участники Гран-при 66 кг

Сергей Андреев (16-8) — Бахтияр Оразгельдыев (4-0);

Жасулан Акимжан (9-2) — Амирлан Амиров (5-4);

Наби Ашурлаев (8-1)- Бекбулат Магомеддов (23-4)

Поединки Гран-при состоятся 12 июня в Санкт-Петербурге.

Названы имена участников Гран-при «Наше Дело», на котором разыграют 5 млн рублей
Турнир будет международным
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