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Бывший боец UFC захотел стать гражданином России

Спортсмен родился в английском Истборне.
Бывший боец UFC захотел стать гражданином России
24 мая 2023 12:44
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Экс-боец UFC Оли Томпсон из Великобритании планирует получить российский паспорт.

Напомним, что 43-летний спортсмен проведет бой с Алексеем Олейником на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча пройдет в формате три раунда по три минуты.

«Если это случится, у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше», — приводит Mma.metaratings.ru слова Томпсона.

Всего Томпсон в ММА одержал 21 победу и потерпел 16 поражений. В UFC он проиграл два поединка в 2012 году.

источник: Mma.metaratings.ru
Бывший боец UFC захотел стать гражданином России
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