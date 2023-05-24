Бывший боец UFC захотел стать гражданином России

Экс-боец UFC Оли Томпсон из Великобритании планирует получить российский паспорт.

Напомним, что 43-летний спортсмен проведет бой с Алексеем Олейником на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча пройдет в формате три раунда по три минуты.

«Если это случится, у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше», — приводит Mma.metaratings.ru слова Томпсона.

Всего Томпсон в ММА одержал 21 победу и потерпел 16 поражений. В UFC он проиграл два поединка в 2012 году.