Монсон признался, что ощутил счастье, когда отказался от гражданства США

Российский боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о своих эмоциями после отказа от гражданства США. Накануне спортсмен сдал американский паспорт в консульстве США в Стамбуле.

«Вчера я отказался от своего американского гражданства в консульстве в Турции. Мне полегчало! Чувствую себя счастливым. Наконец-то это закончилось», - приводит слова Монсона «Спорт-Экспресс».

Напомним, боец получил российский паспорт в 2018 году. Ранее Монсон говорил, что отказывается от американского гражданства из-за несогласия с политикой США.

За карьеру в ММА в активе бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничьях. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.