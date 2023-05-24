Хавьер Мендес рассказал, как Хабиб каждому в своей команде дал по тысяче долларов

Ищвестный тренер Хавьер Мендес рассказал о благородном поступке своего бывшего подопечного, легендарного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Я помню, как мы были в Лас-Вегасе и Хабиб проводил автограф-сессию. Он подписал более 1000 карточек, получив за это круглую сумму денег. Вечером в отеле я встретил Мовлида Хайбулаева, и он дал мне тысячу баксов. Я спросил у него, что это. Он ответил, что это от Хабиба.

Хабиб каждому из нас дал по тысяче долларов, потому что заработал деньги. Думаю, он отдал половину того, что получил. Мы все для него — братья, а он — брат для нас. Многие даже не подозревают, насколько щедр Хабиб и какое у него большое сердце», - приводит слова Мендеса BJPenn.