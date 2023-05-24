Алексей Олейник: Павлович - золото 995-й пробы

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник высказался о своем соотечественнике Сергее Павловиче.

«Вот есть золото 999 пробы, а это пока 995‑я, наверное. Несколько единичек добавить и все. Уверен, что сам Сергей это знает, и ему нужно только пахать и пахать. Никого не слушать, пахать по своему режиму, может, что‑то подсматривать на будущее и тренироваться. Пояс взять должен, я буду очень болеть за него», - приводит слова Алексея Олейника «Матч ТВ».

Павлович в последних шести поединках неизменно одерживал победы нокаутом в первом раунде. Он занимает 2-е место в рейтинге тяжеловесов промоушена.