Блогер Ершов: если Емельяненко будет в плохой форме, буду бегать от него

Российский боец поп-ММА Евгений Ершов высказался о предстоящем поединке с Александром Емельяненко.

«Если увижу, что Александр в плохом состоянии, то буду бегать от него. Не будет ни закидушек, ничего. Только удары, которые не могут нанести вред. Буду тыкать, работать вторым номером, потихоньку нанося урон, но не сокрушать и не травмировать.

Как мне сказали, Емельяненко проще, когда есть бои и мотивация. Если боев нет, его сложно удержать. Надеюсь, этот бой направит его в нужное русло, даст ему возможность заработать — может, у него долги. Человек видит свое состояние, но выходит. Значит, в этом есть какой-то смысл. Если я могу посодействовать, отдав победу, я посодействую», - приводит слова Ершова «РБ Спорт».

Напомним, поединок между Ершовым и Емельяненко состоится на турнире в Москве в пятницу, 26 мая. Бой подразумевает три раунда.

Ранее Емельяненко был допущен до боя по итогам медкомиссии.

В главном бою вечера сойдутся звезды ММА Алексей Олейник и Оли Томпсон из Великобритании.