«Это некий пиар-ход». Арутюнян - о проблемах со здоровьем у Емельяненко

Глава промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян высказался о состоянии здоровья Александр Емельяненко перед его боем с блогером Евгением Ершовым.

«Александр действительно медленно ходит, и когда он дрался на «Нашем Деле» против Артема Тарасова, он тоже медленно ходил, но одержал победу. Я могу предположить, что это некий пиар-ход со стороны Александра. Все привыкли видеть его в прозябающей форме, и на этот раз он решил показать своим хейтерам, что есть еще порох в пороховницах», - цитирует Арутюняна «Комсомольская правда».

Напомним, поединок между Ершовым и Емельяненко состоится на турнире в Москве в пятницу, 26 мая. Бой подразумевает три раунда.

Ранее Емельяненко был допущен до боя по итогам медкомиссии.

В главном бою вечера сойдутся звезды ММА Алексей Олейник и Оли Томпсон из Великобритании.