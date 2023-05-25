Вячеслав Василевский: Емельяненко даже шнурки завязать не может

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о своем соотечественнике Александре Емельяненко.

«О каком вообще бое можно говорить? Человек там шнурки завязать не может на кроссовках и два слова сказать внятно.

Видно, что у него не то чтобы пьёт или приходит пьяный, но у него, видимо, какая-то проблема там серьёзная. Он похож на человека, которому нужно пройти очень длинный курс реабилитации. Видно, что он заторможен, затянут, очень медлителен. Ощущение, что у него серьёзная проблема со здоровьем. Тут надо не о бое говорить, а о том, как Саше выбраться из этой ямы, в которой он оказался», - приводит слова Емельяненко «Чемпионат».

Емельяненко предстоит провести бой с блогером Евгением Ершовым.

Напомним, поединок между Ершовым и Емельяненко состоится на турнире в Москве в пятницу, 26 мая. Бой подразумевает три раунда.

Ранее Емельяненко был допущен до боя по итогам медкомиссии.

В главном бою вечера сойдутся звезды ММА Алексей Олейник и Оли Томпсон из Великобритании.