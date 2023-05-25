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Василевский: Емельяненко нужно прийти в человеческий вид, а потом думать о карьере 

Александр Емельяненко проведет бой с блогером Евгением Ершовым.
25 мая 2023 17:53
автор: Александр Кожевников

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о своем соотечественнике Александре Емельяненко.

«Сначала нужно прийти в какой-то человеческий вид, а потом говорить о карьере. У Саши есть способность восстанавливаться, восставать, но, к сожалению, она с каждым разом угасает, здоровье всё хуже. Скорее всего, такие воскрешения будут происходить реже и сложнее. Думаю, он должен выбраться из этого состояния, и если он сможет драться с кем-то, с блогерами какими-то, то пусть дерётся, это источник его дохода.

Но, на мой взгляд, он сам уже не может задуматься о своём состоянии, а людям, которые рядом, наверное, пофигу. Жаль, что Саша довёл себя сам до состояния, что остался один», - приводит слова Василевского «Чемпионат».

Емельяненко предстоит провести бой с блогером Евгением Ершовым.

Напомним, поединок между Ершовым и Емельяненко состоится на турнире в Москве в пятницу, 26 мая. Бой подразумевает три раунда.

Ранее Емельяненко был допущен до боя по итогам медкомиссии.

В главном бою вечера сойдутся звезды ММА Алексей Олейник и Оли Томпсон из Великобритании.

источник: Чемпионат.com
Василевский: Емельяненко нужно прийти в человеческий вид, а потом думать о карьере 
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