Александр Емельяненко оказался на 20кг тяжелее Евгения Ершова

В Москве состоялась церемония взвешивания перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В соглавном бою бойцовского вечера российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретится с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым. Турнир состоится 26 мая.

По итогам взвешивания вес Александра составил 120 кг. Немного опоздавший на церемонию взвешивания Ершов показал на весах 100 кг.

На счету Емельяненко 38 поединков в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.

На счету Ершова восемь боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал четыре победы.