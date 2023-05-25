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Александр Емельяненко оказался на 20кг тяжелее Евгения Ершова

Бой состоится 26 мая.
25 мая 2023 19:48
автор: Александр Кожевников

В Москве состоялась церемония взвешивания перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В соглавном бою бойцовского вечера российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретится с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым. Турнир состоится 26 мая.

По итогам взвешивания вес Александра составил 120 кг. Немного опоздавший на церемонию взвешивания Ершов показал на весах 100 кг.

На счету Емельяненко 38 поединков в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.

На счету Ершова восемь боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал четыре победы.

источник: «Советский спорт»
Александр Емельяненко оказался на 20кг тяжелее Евгения Ершова
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