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«Ты – рыжая сосиска». Макгрегор ответил на выпад Альвареса

Ирландец остро отвечает в социальных сетях, но также быстро удаляет сообщения.
26 мая 2023 23:45
автор: Александр Евграфов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на нападки со стороны мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Ранее Альварес, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, заявил, что сможет победить Макгрегора одного рукой.

«Канело, ты, маленькая рыжая сосиска. Я бы побил тебя вообще без рук. Запомни это», — написал Макгрегор в социальных сетях, но позже удалил это сообщение.

Макгрегор выступает в качестве тренера в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF). Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона Макгрегор и Чендлер проведут поединок друг с другом.

На счету Макгрегора есть один боксерский поединок - в 2017 году он дрался с Флойдом Мейвезером и уступил ему техническим нокаутом в десятом раунде.

источник: «Советский спорт»
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