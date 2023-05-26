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Иван Емельяненко выиграл дебютный поединок в ММА, победив Леденева единогласным решением

Бой прошел в Москве.
26 мая 2023 23:57
автор: Александр Евграфов

Иван Емельяненко победил в своем дебютном бою в ММА, который состоялся в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Соперником Ивана стал мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою 38-летний Алексей Леденёв, ставший в 2007 году чемпионом России по дзюдо. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.

Изначально соперником Емельяненко должен был быть бразилец Фабио Мальдонадо, но бой был отменен.

35-летний Иван Емельяненко является младшим братом Федора и Александра Емельяненко.

источник: «Советский спорт»
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