Иван Емельяненко выиграл дебютный поединок в ММА, победив Леденева единогласным решением

Иван Емельяненко победил в своем дебютном бою в ММА, который состоялся в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Соперником Ивана стал мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою 38-летний Алексей Леденёв, ставший в 2007 году чемпионом России по дзюдо. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.

Изначально соперником Емельяненко должен был быть бразилец Фабио Мальдонадо, но бой был отменен.

35-летний Иван Емельяненко является младшим братом Федора и Александра Емельяненко.