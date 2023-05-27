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Алексей Олейник проиграл нокаутом в первом раунде поединка с Оли Томпсоном

Бой прошел в Москве.
27 мая 2023 00:11
автор: Сергей Иванов

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник потерпел поражение в поединке с представителем Великобритании Оли Томпсоном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Отметим, что бой завершился в первом раунде – британец отправил россиянина в нокаут.

В своей карьере 45-летний Олейник провел 79 поединков, одержав 60 побед и потерпев 18 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Добавим, что в рамках главного события турнира Александр Емельяненко проведет поединок с Евгением Ершовым – блогером и представителем поп-ММА.

источник: «Советский спорт»
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