Алексей Олейник проиграл нокаутом в первом раунде поединка с Оли Томпсоном

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник потерпел поражение в поединке с представителем Великобритании Оли Томпсоном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Отметим, что бой завершился в первом раунде – британец отправил россиянина в нокаут.

В своей карьере 45-летний Олейник провел 79 поединков, одержав 60 побед и потерпев 18 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Добавим, что в рамках главного события турнира Александр Емельяненко проведет поединок с Евгением Ершовым – блогером и представителем поп-ММА.