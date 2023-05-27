Александр Емельяненко победил Ершова болевым приемом во втором раунде

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу в поединке с блогером и представителем поп-ММА Евгением Ершовым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Отметим, что бой завершился во втором раунде – Александр применил болевой прием против своего соперника во втором раунде, проведя узел плеча в партере, и Ершов сдался.

В своей карьере Емельяненко принял участие в 40 боях, одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

На счету Ершова шесть побед и пять поражений в ММА.

Добавим, что ранее на турнире брат Александра, Иван Емельяненко, единогласным решением победил Алексея Леденева в своем дебютном поединке в смешанных единоборствах.