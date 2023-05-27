Гаджиев о бое Емельяненко с Ершовым: не хотите - не смотрите

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал бой Александра Емельяненко с блогером Евгением Ершовым.

«Мне на него жалко смотреть уже давно. В Cыктывкаре, когда он дрался с Сантосом, честно, cмотрелcя плохо. Он сделал ему подсечку. Там были реальные дейcтвия c его cтороны, а cейчаc он проcто зарабатывает деньги, давай как есть.Это его выбор, он взроcлый парень. Я знаю Саню.

Я бы такому Емельяненко бой бы делать не стал, но я не обвиняю тех, кто делал. Это жанр. Выставка. Турнирчик ничего был, просто последний бой вот такой. Не хотите — не смотрите. Предложение к рынку есть - рынок реагирует», - приводит слова Гаджиева Sport24.ru.

Отметим, что бой завершился во втором раунде – Александр применил болевой прием против своего соперника во втором раунде, проведя узел плеча в партере, и Ершов сдался.

В своей карьере Емельяненко принял участие в 40 боях, одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

На счету Ершова шесть побед и пять поражений в ММА.

Добавим, что ранее на турнире брат Александра, Иван Емельяненко, единогласным решением победил Алексея Леденева в своем дебютном поединке в смешанных единоборствах.