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Хрюнов опроверг домыслы вокруг поединка Александра Емельяненко и Ершова

Промоутер прокомментировал поединок в рамках турнира «Бойцовский клуб РенТВ».
27 мая 2023 10:23
автор: Александр Евграфов

Российский промоутер Владимир Хрюнов опроверг домыслы о том, что исход поединка между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым был заранее предрешен.

«Бой был выставочный. Сценария не было. Была изменена спортивная формула боя – три раунда по две минуты. Это действительно получается выставочный бой, потому что в официальных правилах такой формулы нет. И мы приняли это решение, потому что вы видели, что у Саши была повязка на плече. Действительно, эта связка у него не работала. Мы просто сделали снимок, и это был тот самый врач, который Сашу не допускал, потому что он не мог работать этой рукой», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Емельяненко и Ершова состоялся в рамках турнира «Бойцовский клуб Рен ТВ» и завершился победой Александра болевым приёмом во втором раунде, проведя узел плеча в партере.

В своей карьере Емельяненко принял участие в 40 боях, одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

На счету Ершова шесть побед и пять поражений в ММА.

источник: Mma.metaratings.ru
Хрюнов опроверг домыслы вокруг поединка Александра Емельяненко и Ершова
Промоутер прокомментировал поединок в рамках турнира «Бойцовский клуб РенТВ».
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