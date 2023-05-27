Хрюнов опроверг домыслы вокруг поединка Александра Емельяненко и Ершова

Российский промоутер Владимир Хрюнов опроверг домыслы о том, что исход поединка между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым был заранее предрешен.

«Бой был выставочный. Сценария не было. Была изменена спортивная формула боя – три раунда по две минуты. Это действительно получается выставочный бой, потому что в официальных правилах такой формулы нет. И мы приняли это решение, потому что вы видели, что у Саши была повязка на плече. Действительно, эта связка у него не работала. Мы просто сделали снимок, и это был тот самый врач, который Сашу не допускал, потому что он не мог работать этой рукой», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Емельяненко и Ершова состоялся в рамках турнира «Бойцовский клуб Рен ТВ» и завершился победой Александра болевым приёмом во втором раунде, проведя узел плеча в партере.

В своей карьере Емельяненко принял участие в 40 боях, одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

На счету Ершова шесть побед и пять поражений в ММА.