Промоутер Хрюнов рассказал о том, кто станет следующим соперником Емельяненко

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что следующим соперником бойца смешанных единоборств Ивана Емельяненко может стать британец Оли Томпсон.

«Он займет достойное место в MMA. Следующий бой запланирован в августе. Пока планируем вновь, чтобы Саша и Иван подрались в одном карде», - цитирует Хрюнова «Чемпионат».

В пятницу в рамках турнира «Бойцовский клуб РенТВ» Иван Емельяненко дебютировал в ММА и победил единогласным решением судей у Алексея Леденева. Оли Томпсон также выступил на этом турнире и выиграл нокаутом в первом раунде у экс-бойца UFC Алексея Олейника.