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Промоутер Хрюнов рассказал о том, кто станет следующим соперником Емельяненко

В пятницу оба брата Емельяненко победили в своих поединках в рамках турнира «Бойцовский клуб Рен ТВ».
27 мая 2023 12:55
автор: Александр Евграфов

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что следующим соперником бойца смешанных единоборств Ивана Емельяненко может стать британец Оли Томпсон.

«Он займет достойное место в MMA. Следующий бой запланирован в августе. Пока планируем вновь, чтобы Саша и Иван подрались в одном карде», - цитирует Хрюнова «Чемпионат».

В пятницу в рамках турнира «Бойцовский клуб РенТВ» Иван Емельяненко дебютировал в ММА и победил единогласным решением судей у Алексея Леденева. Оли Томпсон также выступил на этом турнире и выиграл нокаутом в первом раунде у экс-бойца UFC Алексея Олейника.

источник: Чемпионат.com
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