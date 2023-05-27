Александр Емельяненко будет драться каждый месяц, пообещал промоутер Хрюнов

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что следующий поединок Александр Емельяненко проведет в июне.

«Он будет выступать каждый месяц. Его любят. Вчера я видел зал, который после его победы вскочил. Было единение, была радость. У него есть блестящая ударная техника, он популяризатор спорта», — цитирует Хрюнова «Чемпионат».

В пятницу в рамках турнира «Бойцовский клуб РенТВ» Александр Емельяненко победил представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приёмом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 28 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, а ещё один бой завершился вничью.