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Александр Емельяненко будет драться каждый месяц, пообещал промоутер Хрюнов

По мнению промоутера, Александра очень любят зрители.
27 мая 2023 12:55
автор: Александр Евграфов

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что следующий поединок Александр Емельяненко проведет в июне.

«Он будет выступать каждый месяц. Его любят. Вчера я видел зал, который после его победы вскочил. Было единение, была радость. У него есть блестящая ударная техника, он популяризатор спорта», — цитирует Хрюнова «Чемпионат».

В пятницу в рамках турнира «Бойцовский клуб РенТВ» Александр Емельяненко победил представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приёмом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 28 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, а ещё один бой завершился вничью.

источник: Чемпионат.com
Александр Емельяненко будет драться каждый месяц, пообещал промоутер Хрюнов
По мнению промоутера, Александра очень любят зрители.
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