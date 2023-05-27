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Александр Олейник: есть гораздо более отрицательные персонажи, чем Дацик или Александр Емельяненко

Спортсмен проиграл последний поединок.
27 мая 2023 15:40
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник сравнил влияние на людей различных представителей спорта и шоу-бизнеса.

Напомним, что накануне 45-летний спортсмен уступил англичанину Оли Томпсону на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«У меня нормальное отношение к Дацику. Этот парень занимается спортом, выступает. Есть гораздо более отрицательные персонажи, а что он сделал в жизни хорошего и плохого – судить не мне. Я считаю, что Даня Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко. Слава не мотивирует детей и не старается внедрить в мозги...Ну, очень плохой образ жизни. То есть научить чему-то, что является скверным и ужасным, ведет к потере национальности и самоуважения», – цитирует Олейника «Mma.Metaratings.ru».

Добавим, что Александр проиграл Оли нокаутом в первом раунде. В активе Олейника 60 побед при семи поражениях в ММА.

* – включен в России в список иностранных агентов.

источник: Mma.metaratings.ru
Александр Олейник: есть гораздо более отрицательные персонажи, чем Дацик или Александр Емельяненко
Спортсмен проиграл последний поединок.
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