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Святослав Коваленко: Емельяненко сейчас нужны лекарства, а не бои

Емельяненко накануне победил Ершова.
27 мая 2023 22:02
автор: Александр Кожевников

Боец смешанных единоборств и блогер Святослав Коваленко высказался о возможном проведении реванша с Александром Емельяненко.

«Касаемо слов Емельяненко, что я отказываюсь с ним проводить реванш. Как уже говорил, мне предложений не поступало, но я бы и не согласился. Александру нужны лекарства сейчас, а не бои», - приводит слова Коваленко «Спорт-Экспресс».

В пятницу в рамках турнира «Бойцовский клуб РенТВ» Александр Емельяненко победил представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приёмом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 28 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, а ещё один бой завершился вничью.

источник: «Спорт-Экспресс»
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