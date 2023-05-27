Святослав Коваленко: Емельяненко сейчас нужны лекарства, а не бои

Боец смешанных единоборств и блогер Святослав Коваленко высказался о возможном проведении реванша с Александром Емельяненко.

«Касаемо слов Емельяненко, что я отказываюсь с ним проводить реванш. Как уже говорил, мне предложений не поступало, но я бы и не согласился. Александру нужны лекарства сейчас, а не бои», - приводит слова Коваленко «Спорт-Экспресс».

В пятницу в рамках турнира «Бойцовский клуб РенТВ» Александр Емельяненко победил представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приёмом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 28 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, а ещё один бой завершился вничью.