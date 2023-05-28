Тренер Шарабутдина Магомедова назвал дату дебютного поединка в UFC

Российский полусредневес Шарабутдин Магомедов дебютирует в UFC в октябре 2023 года. Об этом заявил тренер бойца Гор Азизян.

По словам специалиста, уроженец Дагестана выступит на турнире, который организуют в Абу-Даби (ОАЭ).

«Не могу сказать имя , но это будет топовый боец. Шара скоро будет чемпионом UFC. Как я говорил это четыре года назад, сейчас тоже говорю. Сейчас уже все об этом говорят, Шара будет чемпионом UFC», – отметил в интервью «СЭ».

Напомним, за всю карьеру в ММА Шарабутдин Магомедов провел 15 боев и одержал 15 побед. К слову, он никогда не выступал в зарубежных лигах.